В едином поливе: в РФ хотят зафиксировать цену газомоторного топлива

В России предложили зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков , в частности сжиженного природного газа. Такую инициативу в кабмин направила рабочая группа Госсовета по энергоэффективности. Предполагается, что по льготной цене СПГ смогут покупать городские и междугородние перевозчики пассажиров . Мера позволит сдержать цены на топливо и увеличить долю газомоторного транспорта в стране, считают эксперты. Сейчас СПГ стоит примерно 35 рублей за 1 кг, за последние два года природный газ подорожал в полтора раза. В Минэнерго отметили, что пока не видят необходимости в регулировании цен для отдельных категорий транспорта. Но в случае резких колебаний регуляторы рассмотрят различные механизмы балансировки .

Дешевизна и экологичность

По итогам заседания рабочей группы Госсовета по энергоэффективности принято решение зафиксировать цену СПГ для перевозчиков («Известия» ознакомились с протоколом от 19 апреля). Предложение направлено на рассмотрение в кабмин.

«Известия» обратились в аппарат губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика») и в кабмин с просьбой прояснить статус рекомендации и возможные сроки реализации предложенной меры.

Как сообщили «Известиям» в «Автостате», по состоянию на начало 2022 года в России было зарегистрировано 11,7 тыс. автобусов на метане (2,8% от их общего количества) . В это число входят и автобусы на СПГ, но их не больше сотни на всю страну, уточнил он. Также зарегистрировано 629 автобусов, использующих в качестве моторного топлива сразу бензин и метан, и шесть автобусов — дизель и метан.

В едином поливе Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Сейчас СПГ использует небольшое количество транспорта в России, но это направление перспективно и может значительно расшириться, поэтому логично заранее создать нормативную базу для растущего рынка , — сказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Продажи автомобилей на газе в России за последние пять лет выросли в разы . Однако, как писали «Известия», из более 50 млн зарегистрированных в РФ машин число автомобилей на СПГ и компримированном природном газе (КПГ) составляет всего 240 тыс. Глава Минэнерго Николай Шульгинов прогнозировал, что количество транспорта на СПГ к 2030 году увеличится до 30 тыс. штук, а автомобилей на КПГ превысит 700 тыс.

Согласно протоколу рабочей группы Госсовета, по льготной цене СПГ могли бы приобретать перевозчики пассажиров по регулируемым тарифам в регионах. Это компании, которые заключают контракты с муниципальными или региональными властями . Компании вольны сами выбирать, работать им по коммерческим тарифам или оформить контракт и сдерживать цены на социально приемлемом уровне, сказал «Известиям» директор по развитию городского транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Евгений Алексеев. В последнем случае они могут претендовать на субсидии из местных и региональных бюджетов.

Парк общественного транспорта в России состоит из 140 тыс. единиц техники, из них 127 тыс., по данным комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», приходится на автобусы . Муниципальные и частные перевозчики делят рынок примерно пополам: первые в 2021 году перевезли 3,9 млрд человек, частники — 4,3 млрд.

В едином поливе Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Есть два основных плюса использования природного газа в качестве моторного топлива: дешевизна и экологичность, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Как писали «Известия», использование газа позволяет в среднем снизить затраты на топливо, смазочные материалы и техобслуживание в 2–2,5 раза .

СПГ получают из природного газа путем сжатия с последующим охлаждением, поэтому цены этих видов топлива взаимозависимы, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Стоимость СПГ составляет 30 – 35 рублей за 1 кг, за последние два года его цена увеличилась примерно в полтора раза , добавил эксперт.

— Мы наблюдаем сейчас рост цен на сжиженный газ. Учитывая, что этот сегмент только зарождается, такой рост стоимости может отпугнуть потенциальных потребителей , — сказал Александр Фролов.

Ради рентабельности

В Минэкономразвития «Известиям» посоветовали обратиться в Минэнерго. Там сказали, что целесообразность проработки предложения остаётся за правительством. При этом в министерстве отметили: рыночное ценообразование в сегменте сжиженного природного газа, используемого в качестве моторного топлива, «зарекомендовало себя как наиболее устойчивый и объективный индикатор рынка» .

— На рынке СПГ-топлива обеспечивается баланс спроса и предложения и сохраняется эффективная межтопливная конкуренция — средняя стоимость 1 кг СПГ остается более чем вдвое ниже 1 л дизельного топлива, — подчеркнули в ведомстве.

В нынешних условиях Минэнерго не видит необходимости во введении регулирования цен для отдельных категорий транспорта. Но в случае резких колебаний цены регуляторы рассмотрят различные механизмы балансировки , заключили в министерстве.

В едином поливе Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Мера поможет перевозчикам с регулируемыми тарифами, так как из-за роста цен на газ снижается рентабельность их бизнеса , — они не могут отразить в тарифах увеличение своих издержек, отметили в «Фридом Финанс». Но пока остается неясным, за чей счет будут сдерживаться цены. Если благодаря субсидиям государства для производителей СПГ, то никто не потеряет от этой инициативы, добавили в инвесткомпании. Если же производителей СПГ обяжут продавать его по фиксированной цене, то издержки могут отразиться на стоимости для остальных покупателей , заключили в «Фридом Финанс».

«Известия» направили запросы в Минфин, а также в «Газпром» и «Новатэк».

Несмотря на все меры поддержки, число газомоторного транспорта в РФ останется незначительным, пока в стране не будет обеспечена необходимая заправочная инфраструктура, добавил Дмитрий Гусев. По итогам 2021 года в стране насчитывалось 734 АГНКС, к концу 2022-го прогнозируется увеличение их числа до 892, говорили ранее в Минэнерго.