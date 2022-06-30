Российские ученые разработали стандарты для сетей 5G OpenRAN, которые совместимы с международными аналогами и отвечают европейским требованиям. Об этом сообщает «Национальная технологическая инициатива». Утверждение стандартов позволит обеспечить и ускорить внедрение технологии связи пятого поколения в России, передает телеканал «Известия».

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