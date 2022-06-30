Вильфанд предупредил о тропической жаре в Москве в выходные

Тропическая жара вернется в Москву в выходные. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает телеканал «Известия». Специалист отметил, что в субботу днем в столице воздух прогреется до +31 градуса. Ночью столбики термометров будут показывать около 20 градусов тепла. При этом местами в Москве возможны кратковременные дожди.

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