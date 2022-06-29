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Военкор «Известий» показал боевые точки ВСУ в домах жителей ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в среду, 29 июня, показал боевые точки вооруженных сил Украины (ВСУ) в домах жителей Луганской Народной Республики.

Журналист обратил внимание, что в тесной каморке находится несколько деревянных коек буквально на пять человек.

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«Планшет Lenovo. <…> Мы находили подобное на «Заре» (химический завод. — Ред.), промзона Рубежного. Эти планшеты были им доставлены. Там же мы находили тогда дрон-коптер», — подчеркнул корреспондент.

Собеседник Зименкина уточнил, что военные Украины размещались в пустующих жилых домах, строили блиндажи.

«Украинские военные выгоняли людей из домов, чтобы здесь укрепиться. И вот в одном из этих домов жила военная династия: сын, дедушка», — описал военкор, показывая военную форму сына и награды деда, одна из которых — медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

25 июня военкор «Известий» пообщался с вышедшими из «Азота» жителями Северодонецка. Одна из женщин пожаловалась на то, что бойцы ВСУ под угрозой расстрела запрещали им выходить наружу. Она также рассказала, что солдаты забирали себе ту гуманитарную помощь, которую удавалось провести на территорию завода, а затем обстреляли столовую.

Еще одна свидетельница рассказала, что люди прятались в основном в трех убежищах. По ее словам, в ВСУ хотели окопаться на «Азоте» так же, как в Мариуполе на «Азовстали», однако на химзаводе не оказалось такой же инфраструктуры.

25 июня Минобороны сообщило о взятии города под полный контроль. Также народная милиция ЛНР заявила об установлении полного контроля над «Азотом». По словам подполковника Андрея Марочко, зачистки продолжаются только в отдельных сооружениях предприятия.

23 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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