Военкор «Известий» пообщался с вышедшими из «Азота» жителями

Жители Северодонецка, укрывавшиеся на «Азоте», рассказали 25 июня о том, что происходило на предприятии в последние дни.

Одна из женщин пожаловалась корреспонденту телеканала «Известия» на то, что бойцы вооруженных сил Украины под угрозой расстрела запрещали им выходить наружу.

«Мы подходили к украинским военным, просили, чтобы они выпустили детей и матерей. Они отказали, сказали, что если дернемся, то будут стрелять. Обещали расстрелять, если будем уходить в сторону города», — сказала пенсионерка.

Она также рассказала, что солдаты забирали себе ту гуманитарную помощь, которую удавалось провести на территорию завода, а затем обстреляли столовую.

«У нас заканчивается еда, продукты. Дети начали заболевать. У нас было безвыходное положение, мы шли на свой страх и риск. Никакой помощи от ВСУ не было. Нам привозили гуманитарку, а они из нашей столовой забирали продукты и воду. По столовой стреляли, и мы перестали туда ходить», — добавила женщина.

Еще одна свидетельница рассказала, что люди прятались в основном в трех убежищах. По ее словам, в ВСУ хотели окопаться на «Азоте» так же как в Мариуполе на «Азовстали», однако на химзаводе не оказалось такой же инфраструктуры.

«Предприятие было остановлено в конце февраля, но люди приходили, поддерживали оборудование в рабочем состоянии. В начале июня численность была около 1300 человек. Когда украинцы проходили, они спрашивали, где бомбоубежища, думали, что будет как на «Азовстали», а у нас такие вещи не предусмотрены», — рассказала женщина.

По ее словам, территория завода хорошо простреливалась, так как все улицы прямые. Она заверяет, что однажды украинские военные подожгли корпус, где прятались мирные жители, а также она слышала иностранную речь.

«Контрактники ВСУ жили за отделом кадров, они ходили, проверяли нас. Потом 8 июня украинскоговорящие побросали гранатометы неотстрелянные, а 9-го отступающие подожгли наш корпус, где мы жили. Я слышала иностранную речь. У них была засада недалеко от корпуса, и когда прилетело рядом с ними, то иностранцы кричали Help! («Помогите!». — Ред.)», — заявила жительница Северодонецка.

25 июня Минобороны сообщило о взятии города под полный контроль. Также народная милиция ЛНР заявила об установлении полного контроля над «Азотом». По словам подполковника Андрея Марочко, зачистки продолжаются только в отдельных сооружениях предприятия.

24 июня появилась информация о том, что украинские боевики получили приказ уйти из Северодонецка. Глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай в эфире местного телеканала «Дом» сообщил, что украинской стороне придется оставить город.

23 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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