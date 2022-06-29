Госдума во втором чтении приняла проект о едином фонде ПФР и ФСС

Госдума на пленарном заседании 29 июня приняла во втором основном чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС). Будет создан единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России),

Как следует из поправок, в частности, ликвидируется наблюдательный совет в Социальном фонде России. В правлении будет увеличено представительство Госдумы и Совета Федерации.

В первом чтении законопроект был принят в начале июня.

6 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС. Также она рассказала, что освободившиеся административные здания фондов в регионах будут отданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

Правительство внесло инициативу об объединении фондов в Госдуму в мае. Изначально предусматривалось, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство, а в наблюдательный совет войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Создание Фонда пенсионного и социального страхования РФ предполагается с 1 января 2023 года.

О том, что Минтруд РФ планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать наблюдательный совет, стало известно 28 января.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что такое решение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов.