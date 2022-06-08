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Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Проект был одобрен на пленарном заседании в среду, 8 июня.

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Как уточняется, создание Фонда пенсионного и социального страхования РФ предполагается с 1 января 2023 года.

«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат — они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — приводит сайт Госдумы слова спикера Вячеслава Володина.

Кроме того, принят ряд сопутствующих изменений в законодательство, среди которых — поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и др. Согласно поправкам, со следующего года будут установлены единые тарифы взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. По словам Володина, такая мера «позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 6 июня заявила, что все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС. Также она рассказала, что освободившиеся административные здания фондов в регионах будут отданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

О том, что Минтруд РФ планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать наблюдательный совет, стало известно 28 января. В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что такое решение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов.

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