В Госдуме объяснили преимущества инициативы объединить ПФР и ФСС

Инициатива по объединению Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд уже давно назрела. Такое мнение в пятницу, 28 января, в разговоре с «Известиями» выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я думаю, что эта инициативу уже назрела. Мы обсуждали ее с Минтрудом в начале работы VIII созыва Государственной думы, и, действительно, ее реализация приведет уже к определенной экономии средств выделяемых на содержание того и другого фонда», — заявила парламентарий.

Депутат указала, что еще десятилетие назад большинство операций этих фондов производились после личного посещения гражданами соответствующих отделений, которых, как и специалистов, требовалось большое количество. Однако за последние 10 лет конъюнктура и работа достаточно серьезно изменились и большинство операций перешло в цифровой формат и уже не требует присутствия граждан, а производится путем межведомственного взаимодействия.

В пример Бессараб привела оформление пенсии по инвалидности и открытие больничного листа. Последний, как она подчеркнула, стал электронным и на данный момент его можно открыть, просто обратившись на горячую линию. Таким образом, ФСС уже не требует от работодателей передачи огромного количества листков нетрудоспособности. Всё производится в электронном виде, а значит, высвобождается персонал, сокращается время работы и нет необходимости в огромном количестве отделений.

«Самое важное здесь обеспечить людей, которые будут высвобождаться, достойной работой, потому что это хорошие специалисты высокого уровня», — отметила она.

Парламентарий допустила, что власти действительно смогут решить серьезные задачи — например, увеличить размер некоторых пособий — за счет средств, появившихся после объединения фондов, которым больше не потребуется большего количество отделений, так как, по ее мнению, высвобождение именно имущественного комплекса и прекращение его содержания даст хороший результат.

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет, ранее в этот же день сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы ведомства.

Как отмечалось, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты взносов на пенсионное и социальное страхование. По подсчетам ведомства, при минимальном росте нагрузки на бизнес размер ряда социальных выплат возрастет в полтора раза.

Кроме того, получить социальные услуги станет проще — за счет объединения их административных функций в рамках одной цифровой платформы. Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.