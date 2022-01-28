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Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования

«Коммерсантъ»: ПФР и Фонд социального страхования планируют объединить в одну структуру
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В России к 2023 году Минтруд планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Таким образом получится унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы ведомства.

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Отмечается, что работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты взносов на пенсионное и социальное страхование. По подсчетам ведомства, при минимальном росте нагрузки на бизнес, размер ряда социальных выплат возрастет в полтора раза. Кроме того, получить социальные услуги станет проще — за счет объединения их административных функций в рамках одной цифровой платформы.

По информации издания, Минтруд предлагает объединить две организации в единую структуру, закрепив за ней новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд, а в его структуре управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет. При этом ведомство сохранит за собой функции координатора.

В его состав войдут семь человек — представители работодателей, профсоюзов и Совета Федерации и Госдумы, вице-премьер — координатор Российской трехсторонней комиссии (РТК), глава Минтруда и сам председатель фонда.

Как отмечает источник газеты в правительстве, в компетенции совета будут находиться вопросы стратегического развития фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации. Однако окончательное решение о выборе главы фонда остается за председателем правительства — как и сейчас.

Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Ранее, 27 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных пособий. Ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам будут увеличены на 8,4%. Также глава кабмина заявил, что размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 524 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — до более 693 тыс. рублей.

Накануне члены Совета Федерации одобрили закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Решение принято единогласно, за проголосовали 144 сенатора.

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