В России социальные выплаты вырастут на 8,4% с 1 февраля

В России в 2022 году ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, и ветеранам будут увеличены на 8,4%. Об этом сообщил в четверг, 27 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства о повышении социальных пособий.

«Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка. Увеличится и размер материнского капитала и на первого ребенка. С почти 484 тыс. рублей до 524 тыс., а также на второго и последующих детей до более 693 тыс. рублей», — сказал Мишустин.

Вместе с тем премьер-министр отметил значимость получения своевременной и в полном объеме материальной помощи всем тем, кому она положена, пишет «Газета.Ru».

Накануне члены Совета Федерации одобрили закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Решение принято единогласно, «за» проголосовали 144 сенатора.

Кроме того, Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля 2021 года начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.