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Голикова гарантировала выполнение всех соцобязательств после объединения ПФР и ФСС

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Об этом заявила 6 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд», — заявила Голикова по итогам обсуждения с фракциями Госдумы проекта об объединении фондов.

Также заместитель председателя правительства отметила, что после объединения ПФР и ФСС освободившиеся административные здания в регионах будут отданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

26 апреля, комментируя «Известиям» поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что это делается для того, чтобы сократить расходы на ведение дел, связанных с выплатами в данном секторе. Таким образом, готовится платформа для создания единого социального казначейства, заключил Сафонов.

В тот же день Мишустин дал поручение Минтруду до 5 мая представить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

28 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что объединение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов.

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет, стало известно 28 января.

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