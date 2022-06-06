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Здания ПФР передадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Освободившиеся после объединения Пенсионного фонда (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС) здания будут переданы под стационары или бюро медико-социальной экспертизы. Об этом 6 июня сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единой России» в Госдуме.

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«После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — сказала она.

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый фонд пенсионного и социального страхования, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, стало известно 28 января. В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты представит правительству России график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. 20 мая правительство России одобрило создание такого фонда, пакет законопроектов был направлен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что объединение структур позволит сделать получение социальных услуг более быстрым для россиян, в том числе за счет организации единых офисов обслуживания. Учредителем фонда выступит правительство.

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук Мария Акатнова в беседе с «Известиями» отметила, что деятельность ПФР и ФСС направлена на достижение одной и той же цели — предоставление гражданам денежных мер социальной поддержки, и поэтому целесообразно объединить их в одну структуру. В то же время эксперт Высшей школы управления финансами, доцент Валерий Корнейчук рассказал, что работа нового фонда будет организована как в МФЦ Москвы, когда в «одном окне» можно получить ответы на все вопросы с оформлением необходимых выплат.

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