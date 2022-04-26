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Кабмин активизирует работу по созданию Фонда пенсионного и социального страхования

Мишустин дал поручения по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования
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Минтруд до 5 мая представит правительству график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

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В то же время будет прорабатываться введение единого тарифа страховых взносов, они будут перечисляться в фонд единым платежом.

Как уточняется, объединение функций Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым.

«Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть обеспечена к 1 января 2023 года. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме», — говорится в сообщении.

Объединение проводится в рамках создания в стране проекта социального казначейства, основой которого будет цифровая платформа, объединяющая все информационные системы в социальной сфере. Так госорганы смогут централизованно управлять всеми соцвыплатами.

28 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что объединение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов. Она отметила, что еще десятилетие назад большинство операций этих фондов производилось после личного посещения россиянами соответствующих отделений, которых, как и специалистов, требовалось большое количество. Однако в настоящее время работа изменилась, большинство операций перешло в цифровой формат и уже не требует личного присутствия граждан. Парламентарий допустила, что власти смогут решить серьезные задачи, например увеличить размер некоторых пособий, за счет появившихся после объединения средств.

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет, стало известно 28 января.

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