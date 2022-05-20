В РФ одобрили создание Единого фонда пенсионного и социального страхования

Правительство России одобрило создание Единого фонда пенсионного и социального страхования, сообщается 20 мая на сайте правительства РФ

«Правительство одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Они направлены на рассмотрение в Госдуму. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания», — говорится в сообщении.

28 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что объединение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов. Парламентарий допустила, что власти смогут решить серьезные задачи, например, увеличить размер некоторых пособий за счет появившихся после объединения средств.

Реклама

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет, стало известно 28 января.

новость дополняется