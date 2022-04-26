Эксперт оценил создание единого Фонда пенсионного и социального страхования

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов 26 апреля прокомментировал «Известиям» поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования.

По словам эксперта, данное решение давно обсуждалось, поэтому сегодня речь шла об ускорении реализации проекта.

«Делается это для того, чтобы сократить расходы на ведение дел, связанных с выплатами в этом секторе. В силу того что на сегодняшний день основную часть всех выплат осуществляет Пенсионный фонд, перевод к нему базы данных лиц, которым выплачиваются пособия по тем или иным причинам, позволит сократить количество людей, которые там работают. Кроме того, под одну крышу объединяют инстанции, которые во многом дублируют функции, так как тот же Пенсионный фонд занимается не только выплатами пенсий, но и различных пособий», — сказал профессор.

Таким образом, готовится платформа для создания единого социального казначейства, заключил Сафонов.

Мишустин ранее в этот день дал поручение Минтруду до 5 мая представить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

В то же время будет прорабатываться введение единого тарифа страховых взносов, они будут перечисляться в фонд единым платежом. Как уточняется, объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования сделает получение социальных выплат более быстрым.

28 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что объединение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов.

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет, стало известно 28 января.