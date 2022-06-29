В Крыму просьбу Зеленского к НАТО о гарантиях безопасности сравнили с анекдотом

В НАТО не сомневаются в успехе спецоперации РФ на Украине, поэтому ситуацию с просьбой президента страны Владимира Зеленского к альянсу о гарантиях безопасности можно сравнить с известным анекдотом. Такое мнение в среду, 29 июня, высказал крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

«Санитар, может, в реанимацию? Нет! Доктор сказал в морг», — сказал Бальбек в комментарии «РИА Новости», предположив, что примерно так ответили в НАТО Зеленскому.

Политолог считает, что альянсу нет большого смысла тратить силы на гарантии безопасности, а также дорогостоящую поддержку Киеву.

В среду в ходе саммита Североатлантического альянса в Мадриде Зеленский призвал альянс дать Украине гарантии безопасности, а также усилить финансовую и военную помощь. В то же время он сравнил политику НАТО по вступлению новых членов в альянс со старыми турникетами киевского метро, которые открыты до тех пор, пока к ним не подойдешь, а после этого «закрываются, пока не заплатишь».

Ранее, 26 июня, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес указал на то, что НАТО никогда не выносило на обсуждение вступление Украины в альянс. По его словам, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, Киев же не рассматривается как кандидат.

За день до этого заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев не собирается предпринимать шаги по вступлению в НАТО, так как понимает бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

При этом еще в марте Зеленский говорил, что Украина окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут ей войти в НАТО. Однако, несмотря на такие заявления, Украина отказалась вносить изменения в Конституцию, где закреплен курс на вступление страны в блок.