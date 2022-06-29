Джабаров предупредил Литву о возможном вооруженном конфликте с РФ из-за Калининграда

Блокада Литвой Калининградской области может привести к вооруженному конфликту с Россией, так как сохранность своих территорий является задачей РФ. Такое предположение в среду, 29 июня, высказал первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Надо говорить правду в лицо. Согласно четвертой статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать ее безопасность. Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается, и мы почувствуем угрозу потери территории, конечно, мы пойдем на крайние меры и нас ничего не остановит», — рассказал Джабаров в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пригрозила болезненными ответными мерами со стороны РФ, в случае если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется.

В рамках пятого пакета санкций Евросоюза (ЕС) против РФ Литва 18 июня ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов, выступая 28 июня в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что на фоне транспортной блокады Калининградской области необходимо расширять возможности морских перевозок в регион. Он уточнил, что решение Литвы меняет логистику, сроки доставки товаров. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы с поставками металлов и стройматериалов, в первую очередь цемента.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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