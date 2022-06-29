В Брянской области сбит украинский беспилотник

Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск в Брянской области. Об этом 29 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района», — написал он в Telegram.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 20 июня Богомаз рассказал об обстреле поселка Суземка, где в результате инцидента пострадал сотрудник районной электрической сети и был поврежден частный дом. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. 4 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск, где в итоге произошло возгорание двух домов, пострадал один мирный житель.

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