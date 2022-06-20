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Один человек пострадал в результате обстрела Суземки Брянской области

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Фото: vk.com/Подслушано Брянск
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В результате обстрела украинскими националистами поселка Суземка Брянской области пострадал один человек. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. <…> В результате обстрела пострадали несколько объектов. В поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. По предварительной информации, есть пострадавший», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что оперативные и аварийные службы привлечены на места для ликвидации последствий обстрела.

14 июня режим чрезвычайной ситуации ввели в Клинцах Брянской области после обстрела села Займище.

Обстрел села Займище произошел тем же днем, в результате инцидента пострадали шесть человек. Раненых госпитализировали в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших повреждения мягких тканей, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждения получили около 50 домов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с «Известиями» на полях XXV Петербургского международного экономического форума сообщил, что приглашает президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета министров Италии Марио Драги в свой регион. Он предложил евролидерам объяснить мирному населению, почему украинские боевики воюют с ними, а не с военными.

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