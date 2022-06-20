Власти рассказали о пострадавшем в результате обстрела Брянской области

Пострадавшим в результате обстрела села Суземка Брянской области оказался сотрудник РЭС. У него диагностировано легкое осколочное ранение мягких тканей, госпитализация не требуется, о чем в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате обстрела поселка Суземка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что в результате удара был поврежден один частный дом и остекленение оконных рам двух многоэтажных домов. После работы оперативных служб, к оценке ущерба приступит оценочная комиссия.

Об обстреле поселка Суземка Александр Богомаз сообщил ранее в тот же день. В результате удара была повреждена районная электрическая сеть и частично нарушено электроснабжение поселка. Богомаз добавил, что оперативные и аварийные службы привлечены на места для ликвидации последствий обстрела.

14 июня режим чрезвычайной ситуации ввели в Клинцах Брянской области после обстрела села Займище.

Обстрел села Займище произошел тем же днем, в результате инцидента пострадали шесть человек. Раненых госпитализировали в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших повреждения мягких тканей, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждения получили около 50 домов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с «Известиями» на полях XXV Петербургского международного экономического форума сообщил, что приглашает президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета министров Италии Марио Драги в свой регион. Он предложил евролидерам объяснить мирному населению, почему украинские боевики воюют с ними, а не с военными.