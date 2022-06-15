В Клинцах Брянской области ввели режим ЧС после обстрелов со стороны Украины

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Клинцах Брянской области после обстрела села Займище. Об этом сообщается на сайте администрации города 14 июня.

«Ввести с 18:00 14 июня 2022 года до особого распоряжения для органов управления и сил Клинцовского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в документе.

Обстрел села Займище произошел 14 июня, пострадали шесть человек. Раненых госпитализировали в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших повреждения мягких тканей, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждения получили около 50 домов.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что удар по селу со стороны Украины, по предварительным данным, был нанесен «Точкой-У». По его словам, обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.

Следственный комитет (СК) России задокументирует и расследует обстрел со стороны Украины села Займище.

8 июня в Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов со стороны Украины.

Область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Поселки под Брянском уже не раз подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).