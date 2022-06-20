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Губернатор Брянской области пригласил европейских лидеров в свой регион
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Губернатор Брянской области пригласил европейских лидеров в свой регион

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз пригласил президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета министров Италии Марио Драги в свой регион. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью газете «Известия» на полях XXV Петербургского международного экономического форума.

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«Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, почему ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) стреляли в мирное население, почему они не воюют с армией», — заявил губернатор.

По его словам, такая же ситуация на территории Луганской и Донецкой народных республик.

«То же самое происходит в Донецке и Луганске. Негодяи, конечно, были всегда, и во время Великой Отечественной войны. Сейчас мы наблюдаем, как из России побежали так называемые артисты, которые сами себя объявили королями и королевами. Сегодня в Брянске столько талантливых людей, которые затмят и Пугачеву, и Галкина. При этом перебежчики считают себя элитой России. Но нет! Элита сегодня — это те люди, которые воюют, сеют, пашут. А они — предатели», — заявил Александр Богомаз.

Подробнее читайте в эксплозивном материале «Известий»:

«Пусть Макроны, Шольцы и Драги посмотрят на Брянск»

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