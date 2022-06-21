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СК возбудит дело после обстрела ВСУ поселка в Брянской области

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ поселка Суземка в Брянской области
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Фото: t.me/AV БогомаZ
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками поселка Суземка Брянской области», — заявили представители СК.

Отмечается, что в ходе следствия будут установлены все детали произошедшего, а также причастность конкретных боевиков к этому преступлению.

Об обстреле поселка Суземка губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил ранее в этот день. В результате удара пострадал сотрудник районной электрической сети (РЭС), госпитализация ему не потребовалась.

Также был поврежден частный дом и остекление оконных рам двух многоэтажных зданий. В поселке частично отсутствует электричество.

По словам главы региона, порядка 15 снарядов были выпущены из современного 155-миллиметрового вооружения, которое украинским служащим поставляет Запад.

8 июня в Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов со стороны Украины. Поселки под Брянском уже не раз подвергались обстрелам ВСУ.

19 июня в СК заявили о предстоящем расследовании из-за обстрела Курской области украинским беспилотником.

В воскресенье губернатор области Роман Старовойт сообщил, что у хутора Кучеров Беловского района был сброшен боекомплект с беспилотника. Инцидент произошел около 12:00 мск. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта. В нем разбиты оконные стекла, поврежден забор.

Обстрелы пограничных с Украиной территорий участились на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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