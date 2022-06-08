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В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Брянской области до 23 июня продлили уровень террористической опасности. Об этом в среду, 8 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«На территории Брянской области с 14:00 8 июня 2022 года установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении на странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что это решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов со стороны Украины.

Высокий уровень террористической опасности власти региона вводили с 11 по 25 апреля, после чего он был продлен по 9 мая, а позднее по 24 мая и 7 июня.

Область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Поселки под Брянском уже не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Так, 4 июня, вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск Погарского района в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Пострадал один мирный житель — мужчина получил легкое осколочное ранение.

Ранее, 29 апреля, силовиками Украины был обстрелян погранпункт в поселке Белая Березка. Тогда никто не пострадал. Кроме того, в том же месяце подвергся обстрелу поселок Климово.

Высокий «желтый» уровень террористической опасности главы ряда регионов РФ впервые ввели с 11 апреля на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины. Тогда он был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

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