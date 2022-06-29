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Более 70 иностранных банков присоединились к российскому аналогу SWIFT

Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединилось свыше 70 иностранных банков из 12 стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Более 70 иностранных банков из 12 стран присоединилось к российскому аналогу SWIFT. Об этом в среду, 29 июня, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идет, но это зависит от партнеров», — сказала она во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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По ее словам, регулятор готов присоединять к системе всех желающих довольно быстро, так как обладает всеми необходимыми для этого техническими решениями. Однако, как отметила глава Банка России, многие партнеры опасаются вторичных санкций из-за подключения к российского аналогу платежной системы, поэтому список присоединившихся банков не разглашается.

Ранее, в апреле, Набиуллина заявляла, что к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Тогда она подчеркнула необходимость развития платежей в национальных валютах.

Евросоюз (ЕС) отключил от межбанковской системы ряд российских банков, в числе которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, в рамках шестого пакета санкций против России. Помимо российских банков под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции. Ограничения начали действовать с 14 июня.

В банках, в свою очередь, заявили, что отключение от системы существенно не повлияет на их работу, так как финансовые организации были готовы к подобному развитию событий.

До этого от международной системы платежей SWIFT были отключены ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Впервые угроза отключения России от SWIFT появилась в 2014 году. Тогда начались разработки СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами.

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