Более 50 организаций из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT
Уже 52 иностранные организации из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом 18 апреля сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сказала она.
Набиуллина подчеркнула, что важно развивать платежи в национальных валютах.
14 апреля стало известно, что Банк России планирует по итогам 2023 года увеличить на треть — до 30% от внутрироссийского трафика долю сообщений, передаваемых через СПФС. Для увеличения количества пользователей российской системы передачи финансовых сообщений ЦБ собирается продолжить развивать механизм ее сервис-бюро.
2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о необходимости создать собственную платежную систему для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он отметил, что создание подобной системы помогло бы нивелировать новые ограничительные меры.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная система передачи данных и совершения платежей между банками. К ней подключено более 11 тыс. крупнейших организаций практически во всех государствах мира.
Санкции Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.
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