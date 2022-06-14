Евросоюз со вторника отключит ряд российских банков от SWIFT

В рамках очередного, шестого, пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) было принято решение отключить от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ). Ограничения начнут действовать во вторник, 14 июня, соответствующее сообщение размещено на сайте ЕС.

Помимо российских банков под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции.

В банках заявили, что отключение от системы не будет существенно влиять на их работу, так как финансовые организации были готовы к подобному развитию событий.

В Сбербанке рассказали, что работа организации будет продолжена в штатном режиме, ситуация с международными расчетами не поменяется. В МКБ сообщили, что внутри страны операции будут проходить в обычном режиме, однако может увеличиться время на обработку платежей за границу. В РСХБ уточнили, что были созданы все условия для бесперебойной автономной работы.

В РФ существует собственная система передачи финансовых сообщений, созданная превентивно как ответ на возможное отключение банков от SWIFT.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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