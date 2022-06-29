При обстреле ВСУ Новой Каховки в Херсонской области погибли двое человек

Число пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новой Каховки в Херсонской области возросло минимум до 13 человек, количество погибших — до двух. Об этом в среду, 29 июня, в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Ранее было известно лишь об одной жертве.

«К огромному сожалению и горю, погибли мирные граждане. Вторая пожилая женщина тоже погибла. Пострадавших шесть человек — раненых, которые отправлены в больницу. Кроме этого, семь-восемь человек еще, все они доставлены в медицинские учреждения», — сказал он.

В этот же день Леонтьев сообщил, что в результате ракетного удара со стороны украинских боевиков по Новой Каховке полностью сгорели два жилых дома, повреждены здание администрации и коммуникации. Отмечалось, что пожар полностью ликвидирован. На тот момент было известно о шести пострадавших.

В Сети появилось видео, на котором показаны последствия обстрела Новой Каховки. Удар пришелся по гражданской и социальной инфраструктуре города. Националисты выпустили по городу четыре ракеты «Точка-У».

Ранее, 7 июня, два мирных жителя погибли в результате обстрела националистами села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В тот же день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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