Чеченский боец рассказал о воевавших на стороне ВФУ иностранных наемниках на «Азоте»
В участии в боевых действиях на стороне украинских военных формирований (ВФУ) на химкомбинате «Азот» в Северодонецке были замечены наемники из Грузии, Великобритании и Армении, о чем стало известно в среду, 29 июня.
«Был «Грузинский батальон», «Английский батальон», из Армении», — рассказал «РИА Новости» боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным Малой.
Каждый метр территории, каждое здание боевики Украины превратили в укрепленные огневые точки. На одной из проходных шли ожесточенные бои.
28 июня корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал кадры с завода «Азот» в Северодонецке. За два дня спокойной обстановки из самых отдаленных уголков комбината стали выходить люди.
25 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что силы Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью установили контроль над Северодонецком и химпредприятием «Азот».
Ранее, 20 июня, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что со сдавшимися в плен украинскими военными ведется оперативная работа. Часть военнослужащих находится на территории республики.
Также он отмечал, что на «Азоте» еще остаются украинские националисты. При этом они не позволяют мирным гражданам выйти во время действия гумкоридоров, организованных российской стороной, и используют людей в качестве живого щита. Часть гражданских месяцами жила в убежищах.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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