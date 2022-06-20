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В ЛНР рассказали об оперативной работе со сдавшимися военными с «Азота»

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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С украинскими военными, которые сдались в плен на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, ведется оперативная работа. Об этом 20 июня сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Часть военнослужащих украинских вооруженных формирований, которые не так давно приняли решение сдаться в плен на «Азоте», сейчас в ЛНР, с ними ведется оперативная работа», — рассказал он «Интерфаксу».

Марочко добавил, что плановая боевая работа на химзаводе «Азот» продолжается.

Сейчас на химическом комбинате «Азот» прячутся украинские националисты, при этом они прикрываются мирными жителями и не позволяют им выйти во время действия гумкоридоров, организованных российской стороной. Как сообщали власти ЛНР, силы республики продолжают переговоры о сдаче боевиков в плен.

19 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сказал, что украинские боевики на заводе «Азот» подали сигналы о готовности к переговорам. По его словам, пока националисты срывали договоренности о прекращении огня, военная обстановка для них ухудшалась.

18 июня Мирошник сообщил, что договоренности об открытии гуманитарного коридора с завода «Азот» до сих пор нет из-за отказа Украины прекратить огонь.

До этого, 17 июня, Марочко сообщил, что некоторые боевики стали выходить с территории комбината «Азов» и сдаваться в плен. В целях безопасности сдающихся их численность и личности не называются.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

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