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Украинские боевики на «Азоте» подали сигнал о готовности к переговорам

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские боевики на заводе «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики подают сигналы о готовности к переговорам. Об этом 19 июня написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

ВСУ требуют выпустить их с завода «Азот» с заложниками — источник. Спецоперация 11 июня. Онлайн-трансляция
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«Боевики, зажатые на «Азоте», подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся», — отметил дипломат.

По его словам, пока националисты срывали договоренности о прекращении огня, военная обстановка для них ухудшалась.

Сейчас на химическом комбинате «Азот» прячутся украинские националисты, при этом они прикрываются мирными жителями и не позволяют им выйти во время действия гумкоридоров, организованных российской стороной. Как сообщали власти ЛНР, силы республики продолжают переговоры о сдаче боевиков в плен.

18 июня Мирошник сообщил, что договоренности об открытии гуманитарного коридора с завода «Азот» до сих пор нет из-за отказа Украины прекратить огонь.

17 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые боевики стали выходить с территории комбината «Азов» и сдаваться в плен. В целях безопасности сдающихся их численность и личности не называются.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

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