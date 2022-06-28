Каждый метр территории, каждое здание боевики Украины превратили в укрепленные огневые точки. На одной из проходных шли ожесточенные бои. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат представил кадры с завода «Азот» в Северодонецке.

На территории «Азота» — тишина. Люди передвигаются, не наклоняя голов. Сейчас здесь безопасно. За два дня спокойной обстановки из самых отдаленных уголков комбината вышлю люди. Военные находят всё новые и новые укрытия, например, в коридоре с толстыми стенами.

Провизии, напитков, питания, здесь еще хватало, но вот с моральным состоянием было тяжело, как-то подбодрить взрослых пытались дети. Рисовали рисунки, здесь даты: 13 марта 2022, 12-е, 14-е марта 2022. Облачка, домик.

На «Азоте» есть штатные спасатели, но им националисты помогать людям не давали.

Люди до последнего не верили, что смогут отсюда эвакуироваться, рассказывает корреспондент. После 800 человек, выведенных в первый день, в общей сложности эвакуировали еще около 500. Впрочем, некоторые попросили вернуться назад после того, как увидели свои квартиры, уничтоженные националистами Украины.

27 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что завод «Азот» в Северодонецке практически не пострадал и вскоре сможет начать работу на благо Луганской Народной Республики.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также и Северодонецк был взят под полный контроль ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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