Болгария решила сократить численность российских дипломатов в стране до 48 человек
МИД Болгарии решил уменьшить количество сотрудников посольства России в стране. Информация об этом появилась на сайте ведомства 28 июня.
«Численность должна поддерживаться в пределах до 23 дипломатических и 25 административных и технических сотрудников (прим. Суммарно 28 человек. — Ред). Посол Элеонора Митрофанова была проинформирована о решении болгарской стороны сократить численность российских представителей в республике в пределах, не превышающих количество болгарских представителей в РФ», — говорится в сообщении МИДа Болгарии.
Российского посла Элеонору Митрофанову вызвали во вторник, 28 июня, в МИД Болгарии, чтобы проинформировать о решении болгарской стороны уменьшить штат посольства. Отмечается, что Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге.
Ранее в этот день стало известно, что Болгария высылает из посольства России 70 дипломатов и технический персонал. На такое решение в МИДе России сообщили, что на шаги Болгарии последует ответ. Кроме того, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что «ответные меры России не за горами».
На фоне событий появилась информация, что консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное российское консульство в Варне приостанавливают свою работу. В среду на этой же неделе сначала приостановит свою работу консульство в Русе, однако в течение месяца оно окончательно закроется.
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона рассматривает высылку дипломатов из Болгарии в качестве провокации.