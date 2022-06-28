Госдума приняла проект об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня

Депутаты Государственной lумы 28 июня приняли инициативу, согласно которой с 1 июня будет проведена индексация пенсий военных пенсионеров. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, пенсии будут повышены на 10%.

Проект закона утвержден во втором и третьем чтениях.

«Законопроектом вносятся важные и принципиальные изменения в действующее законодательство. Все они социально ориентированные, имеющие крайне большое значение для разных категорий», — прокомментировал журналистам председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Новые инициативы также дают возможность прохождения воинской службы теми военными, которые признаны не годными и имеют государственные награды в связи с участием в боевых действиях. После внесения поправок они смогут продолжить служить армии на отдельных должностях, при этом такие пенсионеры имеют право уволиться по состоянию здоровья в любой момент. В случае увольнения в запас им также будет положена дополнительная единовременная выплата.

Как отметил Картаполов, в Госдуме также предложили расширить перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащего, которая наступила при исполнении им обязанностей военной службы, в том числе по призыву. Список таких лиц будет дополнен теми, которые признаны фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованных лиц не менее пяти лет до наступления их совершеннолетия.

Правительство РФ подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам 10 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин указывал, что ежемесячную доплату также получат лица, служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарной службе.

16 февраля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. В среднем размер выплат для военных по выслуге лет в 2022 году составил порядка 33,3 тыс. рублей в месяц.

Кроме того Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам 25 мая призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий и неработающих пенсионеров. Таким образом, средний размер пенсии составит 19 360 рублей. В ходе заседания президент также объявил о повышении с 1 июня прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также проиндексирован на 10% будет МРОТ.

Также глава государства призвал добиться к концу года снижения бедности в стране. Помимо этого, он заявил о снижении безработицы в России.