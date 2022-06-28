Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России на 2022 год
В России легализован параллельный импорт. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин во вторник, 28 июня.
Закон освобождает от уголовной и административной ответственности людей, которые ввозят на территорию страны товары без согласия правообладателей.
Документ обнародовали на официальном портале правовой информации.
Нынешнее законодательство дает правительству право в текущем году утверждать перечень товаров, в отношении которых не будет применено положение Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а это снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.
После того, как страны Запада ввели санкции в отношении РФ, такой механизм используется для насыщения рынка России дефицитными и оригинальными товарами.
Параллельно с этим для защиты исключительных прав могут быть приняты меры не только гражданско-правовой, но и уголовной и административной ответственности.
Для разрешения проблемы закон с 28 июня устанавливает, что не нарушает использование результатов интеллектуальной деятельности, которые выражаются в товарах из утвержденного перечня, и средств их индивидуализации.
Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сказал, что такой шаг сможет защитить от ответственности тех, кто ввозит продукцию в рамках параллельного импорта.
Закон был одобрен Советом Федерации 22 июня.
В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, которые попадают под параллельный импорт. Туда вошло свыше 50 категорий. Это машины (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электроника (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовая техника (Siemens, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и другое. Актуализировать список планировалось раз в квартал или два месяца.
В марте порядка 200 компаний объявили о том, что они приостанавливают деятельность на территории России. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. Несколько брендов, по заявлениям их представителей, возвращаться на российский рынок не собираются.
Такое решение зарубежные бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
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