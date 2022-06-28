Макрон выразил надежду на окончание конфликта на Украине до конца года

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 июня выразил надежду, что конфликт на Украине закончится до конца года. При этом французский лидер заявил, что не ожидает этого в ближайшие месяцы. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии.

Вместе с тем Франция продолжит поставки вооружений Украине. Макрон подтвердил планы Парижа направить Киеву шесть самоходных гаубиц Caesar в дополнение к 12, поставленным ранее.

«Мы поставляем Украине оружие для защиты ее земли, но никогда для того, чтобы атаковать территорию другой страны», — уточнил он.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на нескольких европейских дипломатов сообщило о желании президента Украины Владимира Зеленского разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. Отмечалось, что этим желанием политик поделился в ходе общения с лидерами стран G7 в режиме видеоконференции. Также украинский лидер отметил, что затягивание боевых действий не отвечает интересам его страны.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти могут разрешить ситуацию в стране до конца сегодняшнего дня, если отдадут приказ своим войскам сложить оружие и согласятся выполнить условия России. 9 июня Песков подчеркнул, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели.

В тот же день депутат Госдумы от Чечни Герой России Адам Делимханов рассказал, что надеется на завершение спецоперации к концу года. По его словам, это связано с тем, что всё еще у власти киевский режим во главе с Зеленским, а поэтому продолжается то, что «они творят там со своей страной и со своим народом». Однако Делимханов уверен, что этому придет конец и предпосылки для этого уже есть.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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