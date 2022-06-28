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Макрон выразил надежду на окончание конфликта на Украине до конца года

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Президент Франции Эммануэль Макрон 28 июня выразил надежду, что конфликт на Украине закончится до конца года. При этом французский лидер заявил, что не ожидает этого в ближайшие месяцы. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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Вместе с тем Франция продолжит поставки вооружений Украине. Макрон подтвердил планы Парижа направить Киеву шесть самоходных гаубиц Caesar в дополнение к 12, поставленным ранее.

«Мы поставляем Украине оружие для защиты ее земли, но никогда для того, чтобы атаковать территорию другой страны», — уточнил он.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на нескольких европейских дипломатов сообщило о желании президента Украины Владимира Зеленского разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. Отмечалось, что этим желанием политик поделился в ходе общения с лидерами стран G7 в режиме видеоконференции. Также украинский лидер отметил, что затягивание боевых действий не отвечает интересам его страны.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти могут разрешить ситуацию в стране до конца сегодняшнего дня, если отдадут приказ своим войскам сложить оружие и согласятся выполнить условия России. 9 июня Песков подчеркнул, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели.

В тот же день депутат Госдумы от Чечни Герой России Адам Делимханов рассказал, что надеется на завершение спецоперации к концу года. По его словам, это связано с тем, что всё еще у власти киевский режим во главе с Зеленским, а поэтому продолжается то, что «они творят там со своей страной и со своим народом». Однако Делимханов уверен, что этому придет конец и предпосылки для этого уже есть.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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