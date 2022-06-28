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Сотрудники IKEA опровергли информацию о переносе старта распродажи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники IKEA опровергли информацию о сроках переноса распродажи товаров для обычных покупателей в России. Об этом «Известиям» рассказали несколько сотрудников магазина в «Мега Теплый стан» во вторник, 28 июня.

По их словам, приобрести товары компании покупатели смогут в интернет-магазине компании с 1 июля. Тогда же на официальном сайте магазина появится информация о гарантийном обслуживании товаров. Информацию об ассортименте и наличии товаров собеседники «Известий» отказались уточнять.

Одна из сотрудниц магазина рассказала, что скидка 15% на весь товар — это стандартная скидка сотрудника IKEA. По ее словам, товара в наличии очень много и к распродаже с 1 июля покупателям будет, что купить.

Новость дополняется.

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