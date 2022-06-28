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Выжившая под обстрелами жительница Северодонецка пожелала боевикам пережить подобное

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Выжившая под обстрелами боевиков Украины жительница одной из многоэтажек Северодонецка рассказала, как с 1965 года жила в городе, как ее родители строили местный завод и вся семья на нем работала, пока Украина не «отблагодарила» их снарядами в окна домов. Такие подробности она сообщила корреспонденту «Известий» Ярославу Богату.

«Теперь далеко стало слышно. А до 25-го у нас почти каждая ночь была громкой. Нет подвала, а бежать… Пока еще добежишь, когда начинается стрельба! Сейчас поспокойнее, но спать знаете как страшно!» — рассказала она.

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По ее словам, прятаться от обстрелов пришлось двое суток. После одного из попаданий снаряда в многоэтажку от дома практически ничего не осталось — до четвертого этажа сложились все лестничные пролеты. Все двери на площадке вывернуло, выжить женщине удалось только чудом.

«Всю жизнь здесь живу, с рождения. Никуда не выезжала, местный житель. Наша любимая Украина нас так отблагодарила. Ничего не хочу, только чтобы им так же прилетало, как нам. Я хочу, чтобы они под обстрелами так сидели, как мы! Эти четыре месяца последние были… это был ад! Не хочу никакой Украины!» — со слезами рассказала жительница города.

Она добавила, что ее родители — коренные украинцы: отец с Хмельницкой, мать — с Луганской областей. Отец приехал сначала на шахты, потом в Северодонецке они строили завод «Северодонецкий стеклопластик».

Была семейная династия: родители занимались строительством предприятия, дети и внуки работали. Отец говорил, как благодарен Донбассу за то, что накормил его хлебом, завершила рассказ жительница обстрелянного националистами Северодонецка.

27 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что завод «Азот» в Северодонецке практически не пострадал и вскоре сможет начать работу на благо республики.

Также в этот день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что все заложники украинских боевиков на территории завода «Азот» освобождены. За воскресенье из промзоны завода было эвакуировано более 500 мирных жителей. Также стало известно, что около 70 боевиков взято в плен.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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