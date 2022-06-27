В Кремле прокомментировали возможный запрет на ввоз золота из России

При возможном запрете на ввоз золота из России, Москва переориентируется на рынки, где драгметалл больше востребован, где более комфортные и законные экономические режимы. Об этом 27 июня сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Рынок драгметаллов большой, объемный и разнообразный. Как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы, и где более комфортные и более законные экономические решения», — сказал он.

Накануне канцелярия главы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что запрет на импорт золота из России намерены ввести в Великобритании, США, Канаде и Японии. Как уточнялось, ограничения вступят в силу в ближайшее время и не затронут уже приобретенное золото.

В тот же день американский лидер Джо Байден анонсировал запрет импорта золота из России в странах «большой семерки», в которую входят в том числе Франция, Германия, Италия и др.

Как отметил кандидат экономических наук Михаил Беляев, такое решение не приведет к каким-либо значительным последствиям для российской экономики. При этом, по его словам, для России золото — специфический экспортный товар. Так же юрист, медиатор Юрий Капштык в беседе с «Известиями» 21 июня рассказал, что для РФ не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота, так как есть еще евроазиатский и восточноазиатский рынки.

Западные страны начали ужесточать санкции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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