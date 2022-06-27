«Глупая политика» Вашингтона приведет Украину к краху. Соответствующее заявление сделал американский политолог Джон Миршаймер в статье для The National Interest.

«Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых «побед», на самом деле ведущем страну к полному краху. История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», — написал он.

Автор статьи отметил, что США и союзники напрямую несут ответственность за происходящее на украинской территории после первых разговоров в апреле 2008 года о вступлении Украины и Грузии в НАТО. Соответствующее решение неизбежно бы привело к конфликту с Россией, считает он.

Миршаймер подчеркнул, президенты США, включая Джо Байдена, не обращали внимание на то, что российские лидеры совершенно ясно дали понять — вступление Украины в НАТО будет пересечением «самой яркой из красных линий».

Кроме того, политолог выразил мнение о затяжном характере конфликта, а также о том, что последствия происходящих событий вокруг Украины будут негативными для всего мира.

27 июня сообщалось об интервью философа, лингвиста и политического публициста Ноама Хомского американскому изданию The Nation, в котором он заявил, что Соединенные Штаты однозначно настроены продолжать вредить России. Он подчеркнул, что США играют в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации. Всё это с одной целью — ослабить Россию.

Между тем, 24 июня в интервью Fox News экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард выразила мнение, что нынешняя власть в стране со своей политикой ведет ее к превращению в банановую республику. Бывший член палаты представителей раскритиковала работу американской правоохранительной системы, в частности, частое использование оружия в спорах с оппонентами.

Ранее, 21 июня, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации американского лидера Джо Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной. 17 июня бывший американский лидер заявил, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не сложилось бы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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