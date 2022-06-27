Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg заявил о наступлении дефолта в России
Мир
Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тыс. противотанковых гранатометов
Мир
Песков заявил о невозможности отключения РФ от глобального интернета
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
В Москве из-за жары вновь продлили «оранжевый» уровень опасности
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В ФРГ предрекли сложности с введением предельных цен на нефть из РФ
Спорт
«Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли впервые с 2001 года
Мир
Бойцы ВСУ пытались выдать себя за военных ЛНР в Северодонецке
Армия
Атомная подлодка «Красноярск» впервые вышла на испытания в Белое море

Американский политолог обвинил США в конфликте на Украине

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что политика США ведет Украину к краху
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Глупая политика» Вашингтона приведет Украину к краху. Соответствующее заявление сделал американский политолог Джон Миршаймер в статье для The National Interest.

«Собирались в убежище на три дня, а застряли в нем на четыре месяца»
Корреспондент «Известий» побывал на заводе «Азот», откуда продолжается эвакуация мирных жителей

«Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых «побед», на самом деле ведущем страну к полному краху. История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», — написал он.

Автор статьи отметил, что США и союзники напрямую несут ответственность за происходящее на украинской территории после первых разговоров в апреле 2008 года о вступлении Украины и Грузии в НАТО. Соответствующее решение неизбежно бы привело к конфликту с Россией, считает он.

Миршаймер подчеркнул, президенты США, включая Джо Байдена, не обращали внимание на то, что российские лидеры совершенно ясно дали понять — вступление Украины в НАТО будет пересечением «самой яркой из красных линий».

Кроме того, политолог выразил мнение о затяжном характере конфликта, а также о том, что последствия происходящих событий вокруг Украины будут негативными для всего мира.

27 июня сообщалось об интервью философа, лингвиста и политического публициста Ноама Хомского американскому изданию The Nation, в котором он заявил, что Соединенные Штаты однозначно настроены продолжать вредить России. Он подчеркнул, что США играют в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации. Всё это с одной целью — ослабить Россию.

Между тем, 24 июня в интервью Fox News экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард выразила мнение, что нынешняя власть в стране со своей политикой ведет ее к превращению в банановую республику. Бывший член палаты представителей раскритиковала работу американской правоохранительной системы, в частности, частое использование оружия в спорах с оппонентами.

Ранее, 21 июня, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации американского лидера Джо Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной. 17 июня бывший американский лидер заявил, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не сложилось бы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022