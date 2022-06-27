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Американский публицист Хомский заявил о настрое США вредить России

Американский публицист Ноам Хомский заявил, что США настроены продолжать вредить России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Соединенные Штаты однозначно настроены продолжать вредить России. Об этом заявил философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский в интервью американскому изданию The Nation.

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«Они [США] однозначно настроены продолжать вредить России», — отметил он.

Публицист уточнил, что еще в 2014 году, когда Вашингтон и НАТО стали вооружать Украину, проводить совместные учения и пытаться интегрировать Киев в Североатлантический альянс, начались провокации.

После того как Джо Байден приступил к обязанностям президента США, процесс лишь ускорился, добавил он.

Также Хомский отметил, что фактически с момента начала спецоперации России по защите населения Донбасса Европа оказалась «загнана глубоко в карман США».

Публицист уточнил, что «почти стопроцентным единодушием Соединенные Штаты и большая часть Европы хотят выбрать вариант без дипломатии» в решении ситуации вокруг Украины, другими словами, Вашингтон будет продолжать «наносить вред российской стороне».

Кроме того, Хомский подчеркнул, что США играют в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации. Всё это с одной целью — ослабить Россию.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад и НАТО воюют с Россией, прикрываясь Украиной. Между тем, как заверила она, Россия готова вести с Киевом мирные переговоры на своих условиях с возможным уточнением различных деталей без «болтологии».

Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что специальная военная операция в Донбассе закончится мирными переговорами. При этом он назвал лучшим способом помочь Украине — оказывать ей военную поддержку и вводить санкции против России.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня, предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России, учитывая риски «дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки».

До этого, 8 июня, полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Х. Блэк в интервью Die Freie Welt сказал, что Вашингтон поставками оружия Киеву втягивает мир в ядерный конфликт.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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