Эксперты дали советы по помощи питомцам в жару

Представители Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 26 июня, опубликовали в Telegram-канале ведомства советы по облегчению жизни домашних питомцев в жару.

Так, граждане должны проветривать комнаты, чтобы животные не находились в душном помещении, а также не оставлять четвероногих друзей запертыми в автомобиле.

«Давайте домашнему любимцу больше свежей воды, где бы он ни находился — дома, на прогулке или в поездке. Следите за свежестью корма. Летом он портится быстрее», — написали в канале комплекса.

Там также порекомендовали не сбривать шерсть животного, так как она выполняет функцию терморегулятора — защищает питомца от перегрева и переохлаждения. В террариумах для рептилий следует отключить обогревающие лампы, а кроликов, морских свинок и других грызунов не следует купать в более холодное время и тем более в жару.

Ранее в этот же день стало известно, что воздух на главной метеостанции ВДНХ в Москве к 15:00 раскалился до 30 градусов. Это воскресенье стало первым настолько жарким за текущее лето, рассказали в метеобюро.

Эксперты указали на то, что такая погода является аномально жаркой. Ей сопутствует температура на 5–6 градусов выше климатической нормы. Схожее явление наблюдается и в Московской области. Термометры зафиксированы на отметке выше 30 градусов в Дмитрове, Павловском Посаде, Егорьевске и других городах, а максимальный, 31,3 градуса, — в Немчиновке.

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Тогда заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода на протяжении грядущей недели в Москве будет жаркой, малооблачной и практически без осадков.

25 июня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении контроля безопасности спасателями на столичных водоемах. Данные меры обусловлены аномальной жарой.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше 160 «комнат прохлады» начали работать в городе.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила в субботу, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня. Она напомнила, что в период жары солнце особенно активно. Для того чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.