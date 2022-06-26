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Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве продлевается «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом Гидрометцентр объявил в воскресенье, 26 июня.

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«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода на протяжении грядущей недели в Москве будет жаркой, малооблачной и практически без осадков.

25 июня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении контроля безопасности спасателями на столичных водоемах. Данные меры обусловлены аномальной жарой.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше 160 «комнат прохлады» начали работать в городе.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила в субботу, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня. Она напомнила, что в период жары солнце особенно активно. Для того чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.

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