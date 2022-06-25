Мэрия Москвы усилила меры безопасности на водоемах из-за жары

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу, 25 июня, сообщил журналистам об усилении контроля безопасности спасателями на столичных водоемах. Данные меры обусловлены аномальной жарой.

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, регулярно проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий на воде», — заявил Бирюков, добавив, что службы постоянно контролируют Москву-реку, Строгинскую пойму, Чистый залив, Серебряный Бор и Химкинское водохранилище.

Он также отметил, что «ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников городской спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 113 человек». Всего в российской столице в настоящий момент функционируют 25 поисково-спасательных станций.

24 июня в сообщении на сайте столичного главка МЧС предупредили о том, что в период с 25 по 27 июня по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–32 °С.