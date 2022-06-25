Синоптик спрогнозировала пик жары в Москве 27 июня

Пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня, температура воздуха превысит отметку 30 градусов. Об этом сообщила в субботу, 25 июня, главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«В понедельник, 27 июня, дневная температура в Москве может быть 31-33 градуса. Это пик жаркой погоды», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

В выходные дня, сказала Макарова, ожидается дневная температура 30-32 градуса. При этом ночная — повысится до 15-20 градусов. После понедельника установится более прохладные погодные условия, добавила специалист.

По ее словам, в период жары солнце особенно активно. Для того, чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.

Как ранее предупредили в МЧС, москвичам и гостям столицы в ближайшие дни надо пить больше воды и избегать нахождения на открытом пространстве из-за сильной жары, которая идет в Москву в выходные дни. Кроме того, спасатели рекомендуют не купаться в одиночку, в нетрезвом виде; не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки.

Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что нельзя назвать периодом «экстремальной жары» дни, когда в столице столбики термометров пересекут отметку в +30 градусов. Он объяснил, что холодный атмосферный фронт прибудет в Москву 28 июня и будет сопровождаться «скоротечными локальными ливнями и грозами», а температура опустится до +24...+29 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномальная жара с 25 по 27 июня прогнозируется в Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Калининградской областях, Карелии в ближайшие пять дней и ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Он также отметил, что предупреждение выпущено в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, где температура будет на семь градусов превышать норму до 29 июня.