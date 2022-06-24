Москву посетит холодный атмосферный фронт

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы в ближайшее время. Об этом пишет RT.

Как заявил синоптик, несмотря на аномально теплую погоду в российской столице, столбики термометров пересекут отметку в +30 градусов только в ближайшие дни. Этого стоит ожидать в воскресенье и понедельник.

Тишковец подчеркнул, что это не будет являться «экстремальной жарой».

Синоптик добавил, что холодный атмосферный фронт прибудет в Москву 28 июня и будет сопровождаться «скоротечными локальными ливнями и грозами», а температура опуститься до +24...+29 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в конце июня ряд регионов России может накрыть аномальная жара. Эксперт также предостерег москвичей о грядущей высокой температуре в столице и посоветовал предохраняться от воздействия сильных ультрафиолетовых лучей в дневное время суток.