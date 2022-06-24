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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Вильфанд предупредил о штормовом предупреждении из-за аномальной жары в ряде регионов РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В ряде регионов России ожидается аномальная жара. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Так, по его словам, опасная жара прогнозируется в Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Калининградской областях, Карелии в ближайшие пять дней и ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

Также он рассказал, что в Москве выпущено штормовое предупреждение об очень жаркой погоде с 25 по 27 июня.

«Температура будет достигать 32 градусов, а в понедельник — даже 33 градусов», — сообщил он.

Кроме того, он отметил, что предупреждение выпущено в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, где температура будет на семь градусов превышать норму до 29 июня.

Накануне, Вильфанд сообщал, что жаркая погода вернется на юг России в конце июня. Синоптик отметил, что до воскресенья, 26 июня, на юге страны погода будет умеренно теплой. По его словам, в Краснодарском крае ожидается +22…+26 градусов, в Крыму — от +21 до +26 градусов.

22 июня Вильфанд заявил «Известиям», что летом 2022 года в Россию вряд ли придет такая же сильная жара, как в прошлом году. Однако погода будет неоднородной.

Также синоптик предупредил москвичей о сильном ультрафиолетовом излучении начиная с 24 июня. Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. Он подчеркнул, что ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

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