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В Гидрометцентре назвали сроки возвращения жары на юг России

Вильфанд рассказал, что жара на юг России вернется к концу июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода вернется на юг России в конце июня.

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В беседе с ТАСС в четверг, 23 июня, Вильфанд отметил, что к концу месяца температура на юге РФ повысится до +27…+30 градусов. Этот показатель выше нормы на один градус, уточнил он.

Синоптик отметил, что до воскресенья, 26 июня, на юге страны погода будет умеренно теплой. По его словам, в Краснодарском крае ожидается +22…+26 градусов, в Крыму — от +21 до +26 градусов.

Вильфанд добавил, что понижение температуры воздуха не окажет существенного влияния на температуру воды в море.

Также в этот день Вильфанд отметил, что жаркая погода также ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишет RT.

Он также не исключил штормовые предупреждения в Москве, «так как температура выше +30 градусов в столице — это опасное явление», пишет REGNUM.

22 июня Вильфанд заявил «Известиям», что летом 2022 года в Россию вряд ли придет такая же сильная жара, как в прошлом году. Однако погода будет неоднородной.

21 июня Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в выходные 25 и 26 июня ожидается жаркая погода. Заметно потеплеет в столице уже в пятницу, 24 июня, когда воздух прогреется до +23…+25 градусов. В выходные же в город придет летний зной, а воздух прогреется до +26…+31 градуса, отмечает сайт kp.ru. Это на три–четыре градуса выше нормы. Ночная температура, по словам Вильфанда, составит около +15 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также синоптик предупредил москвичей о сильном ультрафиолетовом излучении начиная с 24 июня. Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз, отмечает «Москва 24». Он подчеркнул, что ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

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