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Вильфанд оценил вероятность наступления рекордной жары летом 2022 года

Вильфанд: лето 2022 года не будет рекордно теплым, но погода будет переменчивой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Летом 2022 года в Россию вряд ли придет такая же сильная жара, как в прошлом году. Однако погода будет неоднородной, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прошлое лето было очень теплым, примерно на три градуса выше многолетних значений. Для лета это очень много, потому что средняя температура летом маловариабельна. Зимой она в два раза более изменчива, чем летом», — отметил он 22 июня.

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При этом, по словам эксперта, лето 2021 года было комфортным, поскольку антициклон периодически менял свое положение и приходили дожди.

«Очень редкая ситуация, когда очень теплая погода при антициклоне и в то же время наблюдаются дожди. Поэтому прошлое лето было уникальным. Однако каждый год рекорды не ставятся», — подчеркнул Вильфанд.

Со ссылкой на данные Росгидромета синоптик отметил, что температура воздуха этим летом на европейской территории России будет соответствовать норме или немного ее превышать.

«И такого жаркого лета, как в прошлом году, не прогнозируется, но одновременно погода будет переменчивая. Периоды прохладной погоды будут меняться очень жаркими», — отметил специалист.

Он также указал, что в мегаполисах температура, близкая к отметке +30 градусов, обычно тяжело переносится. Длительный период такой погоды негативно воздействует на человека, добавил Вильфанд.

Накануне эксперт предупредил о сильном ультрафиолетовом излучении в Москве начиная с 24 июня. По словам Вильфанда, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения. Поэтому эксперт рекомендовал избегать нахождения под открытыми лучами солнца в период с 11 до 20 часов.

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