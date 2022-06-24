МЧС предупредило москвичей о надвигающейся жаркой погоде

Москвичам и гостям столицы в ближайшие дни надо пить больше воды и избегать нахождения на открытом пространстве из-за сильной жары, которая идет в Москву. Об этом 24 июня говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 25 по 27 июня по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30..32°С», — отметили спасатели.

Гражданам в жаркую погоду надо надевать одежду светлых цветов, головной убор, избегать перегрева и отказаться от купания в незнакомых местах.

Также спасатели рекомендуют не купаться в одиночку, в нетрезвом виде; не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки.

Ранее в пятницу руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Москвы большим количеством солнца, отсутствием осадков и температурой до +30 градусов. По его словам, первая продолжительная волна жары в средней полосе европейской территории сохранится до конца июня.

21 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу Москву вместе с жарой придет сильное ультрафиолетовое излучение. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения.